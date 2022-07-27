Согласно расписанию на сайте РЖД, из Самары поезд будет отправляться в 01:20 (00:20 мск) по нечетным датам и прибывать в Санкт-Петербург в 21:10 (21:10 мск) тех же суток. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:20 (22:20 мск) и прибывать в Самару в 21:00 (20:00 мск) следующего дня.

Первый рейс назначен на 5 августа.

По данным пресс-службы куйбышевской магистрали, в составе поезда — купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе, а также вагоны категории СВ и вагоны с местами для сидения.

В пути (в направлении из Санкт-Петербурга) предусмотрены остановки на станциях Москва (Восточный вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.