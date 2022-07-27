В течение двух дней в Суздале и Владимире выступят известные и признанные не только в России, но и за рубежом джазмены с разнообразными программами.

На территории Кремлевского Луга в Суздале 30 июля свою команду представит народный артист России, пианист Даниил Крамер. В ее составе: квартет Антона Румянцева, квинтет Антона Горбунова, квартет Анны Бутурлиной, ансамбль Романа Мирошниченко и трио Дениса Мажукова.

На следующий день во Владимире, в сквере рядом со зданием областной филармонии, слушателей ждет джаз от команды Ивана Фармаковского. В программе второго дня фестиваля: камерный струнный оркестр Владимирской филармонии, квартет Амира Ли, ансамбль Юлианы Рогачевой, квартет Дмитрия Мосьпана и ансамбль Epic Powerband Ивана Фармаковского.

Фестиваль проводится впервые в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля в формате концертов-марафонов и посвящен 100-летию российского джаза, которое отмечается в этом году. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры России и департамента культуры Владимирской области. Вход для всех зрителей — свободный.