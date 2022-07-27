«Необходим именно государственный, а не общественный «черный список» недружественных иностранных отелей, персонал которых избирательно негативно относится к русским туристам, поощряет русофобию со стороны отдыхающих из других стран, уклоняется от обязанностей по обеспечению безопасности постояльцев из России», — считает Романов.

Как отметили в пресс-службе фракции, поводом для предложения Романова стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где произошел конфликт между русскими и польскими туристами, а персонал отеля не вмешался вовремя.

«В настоящее время отмечается тенденция увеличения числа случаев нарушения прав и законных интересов россиян, пребывающих в зарубежных государствах», — говорится в обращении парламентария.

Депутат также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента в Турции и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан РФ.