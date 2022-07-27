"Сегодня, 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Даце Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации", — сказал он в среду на брифинге в Москве.
Сегодня в 16:41
В МИД РФ выразили протест в связи с давлением на россиян, въезжающих в Латвию
МОСКВА. 27 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Россия выразила протест Латвии в связи с действиями латвийских пограничников в отношении россиян, въезжающих на территорию страны, сообщил замдиректора департамента МИД РФ Иван Нечаев.