"Сегодня, 27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Даце Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации", — сказал он в среду на брифинге в Москве.