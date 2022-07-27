"Противоаварийные работы проводит фирма, имеющая соответствующую лицензию для проведения реставрации древних памятников истории и культуры", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о родовом башенном комплексе тейпа Евлоевых. Памятник восстановят за счет внебюджетных средств. Работами будет руководить известный реставратор и исследователь Магомед Харсиев.

Ний — крупный башенный поселок замкового типа на плато у подножья горы Цорей-Лоам, в 1,4 км восточнее Нижнего Пялинга. Включен в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

По данным администрации, осенью минувшего года в Джейрахском районе Ингушетии торжественно открыли отреставрированный башенный комплекс замкового типа Бишт.

Работа проводилась в течение 3,5 лет. Восстановлено более 80 объектов. Всё это время в комплексе шли археологические раскопки, исследователи нашли и описали более 3 тыс. артефактов, которые переданы в краеведческий музей Ингушетии.

Бишт стал новым туристическим объектом, который демонстрирует, какими были средневековые "города" ингушей.