"Прослеживается ежегодное увеличение количества туристов в регионе. При стабильном функционировании курортов республики эксперты прогнозируют увеличение турпотока к концу года до 1,9 млн человек. При этом, за 2021 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,7 млн туристов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день отели в туристических зонах КЧР заполнены на 70%. Такой же процент составляет бронирование на весь летний период.

Как сообщалось, в первом полугодии 2022 года Карачаево-Черкесию посетило более 1,2 млн туристов, рост турпотока на 7% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.