Как напомнили в пресс-службе, маршрут «Сибирские каникулы» — один из пяти национальных туристических маршрутов, которые прошли экспертную оценку Ростуризма совместно с регионами и представителями бизнеса.

«Такие маршруты продуманы логистически, безопасны, комфортны и отвечают современным запросам. Каждая точка маршрута продумывается на предмет ожиданий туриста, по утвержденным стандартам. Сейчас в работе находится еще 24 маршрута. Каждый маршрут после запуска продолжит развиваться, а туристическая инфраструктура будет обустроена и модернизирована. Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператора, либо поехать самостоятельно», — сообщили в пресс-службе.

Тур по национальному туристическому маршруту «Сибирские каникулы» появился в ассортименте туроператоров и турагентств 1 июля. Его стоимость начинается от 65 тысяч рублей на человека, в программу включены экскурсионное обслуживание, транспорт на все дни тура, проживание, питание по программе, страховка и встреча в аэропорту.

«За 8 дней туристы проезжают и проходят 1244 км по Красноярскому краю, Хакасии и Туве. Программа знакомит туристов с разнообразием культур местных народов, удивительно красивой природой, а также погрузит в историю развития Сибири, начиная со времен скифов до наших дней. К этому добавлен этнический колорит, посещение мест силы буддизма, знакомство с древней культурой шаманизма, кухней Хакасии, Тувы и всей Восточной или, как ее здесь называют, Енисейской Сибири.