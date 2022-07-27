Скорректированная прибыль составила $1,29 на акцию.
Выручка подскочила до $2,24 млрд против $1,33 млрд годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,05 на акцию при выручке в $2,11 млрд.
Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале подскочила на 54,3% без учета изменения курсов обмена валют. Заполняемость гостиниц повысилась на 12,3 процентного пункта, до 70,8%.
Компания улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли и теперь ожидает, что этот показатель составит $4,21-4,46 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $4,03 на акцию.
Котировки акций Hilton на предварительных торгах в среду растут на 7,4%. Рыночная стоимость сети отелей с начала текущего года снизилась на 22,9%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17,7% за этот период.