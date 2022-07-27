Скорректированный убыток во втором квартале составил $0,37 на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $0,13 на акцию.

Квартальная выручка Boeing снизилась на 2%, до $16,681 млрд при консенсус-прогнозе для этого показателя в $17,57 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале подросла на 3%, до $6,219 млрд, совпав со средним прогнозом экспертов. При этом поставки коммерческих самолетов Boeing подскочили в 1,5 раза, до 121 самолета.

Выручка подразделения в сфере оборонной и космической техники упала на 10%, до $6,191 млрд. Сервисная выручка увеличилась на 6%, до $4,298 млрд.

В то же время показатель свободного денежного потока улучшился до минус $182 млн с минус $705 млн годом ранее, оказавшись лучше консенсус-прогноза, предусматривавшего его на уровне минус $1,01 млрд.

Акции Boeing растут в цене на 2,2% в ходе предварительных торгов в среду. Капитализация компании выросла на 1% за последние три месяца, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 4,6% за этот период.