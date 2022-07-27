"Камчатские таможенники оформили уникальное судно, совершающее кругосветное путешествие, деревянную ладью "Пилигрим". Судно прибыло в Петропавловск-Камчатский с Аляски", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ладья является репликой парусного судна 18-го века и, по современным меркам, очень сложна в управлении.

"Чтобы добраться до Камчатки, экипаж судна перенес тяжелый переход через Берингово море", — цитирует пресс-служба начальника таможенного поста "Морской порт Петропавловск-Камчатский" Сахалинской таможни Алёну Гурееву.

"Пилигрим" построен в Петрозаводске (Карелия) в 2017 году. В том же году судно отправилось в кругосветное путешествие. За 5 лет ладья прошла более 15 тыс. миль, пересекла Атлантический и Тихий океаны, дважды пересекала экватор, побывав во многих портах Европы, на Канарских островах, островах Зеленого Мыса и в Северной Америке.

Очередной этап кругосветки — прохождение маршрута от порта Хомер (штат Аляска) через Берингово море до Чукотки.

На борту судна располагается плавучий музей деревянного зодчества России, старинных лодок и кораблей, созданных до времен Петра I.