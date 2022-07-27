Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Superjet 100.

Рейсы в Дубай дополнят международную маршрутную сеть полетов группы "Аэрофлот" из Сочи, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Россия" планировала начать выполнять полеты по данному направлению с 1 июля.

"Аэрофлот" в июне запустил программу прямых перелетов в Сочи из девяти городов РФ: Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени. Рейсы выполняются каждый день на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".