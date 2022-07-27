По данным властей, на Северском трубном заводе "можно увидеть становление металлургии — от кричного молота до цифрового завода".

"На заводе сохранилась доменная печь — единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века. Здесь можно познакомиться с профессией металлурга, увидеть своими глазами, как рождается сталь", — добавили в департаменте.

На "Уралхиммаше" туристы могут познакомиться с процессом производства гигантских сосудов и аппаратов высокого давления, а также узнать больше об истории советской промышленности.

Всего в 2022-2023 годах в Свердловской области для промышленного туризма будут открыты 38 предприятий. Ожидается, что их посетят 100 тыс. человек, уточнили в департаменте.