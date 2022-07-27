Полеты будут выполняться по четвергам. Вылет из Грозного в 21:00, из Бишкека в 19:25 местного времени.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году вырос в 2 раза по сравнению с 2020 годом, до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется увеличить еще на 15-20% за счет привлечения новых перевозчиков и увеличения количества рейсов.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".