««Туризм в нашей стране ассоциируется с Турцией, и это очень важная сфера. Сейчас, что называется, пик сезона. И мы уже можем подвести итог первого полугодия в туристической сфере. Речь идет о турпотоке в провинции Анталья и Мугла. За первые полгода Турцию посетили около миллиона российских туристов. Это хорошо, это немало», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ерхов отметил, что в сравнении с допандемийным временем эти цифры являются продолжением определенного спада турпотока. «Ковид сыграл свою роль. Также сказалось некоторое сокращение авиасообщения и подорожание туристических услуг. Вторая половина года с точки зрения туризма у нас более плодотворная, и мы ожидаем 2,5-3 млн россиян во втором полугодии», — заключил он.