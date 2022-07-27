По его словам, Эмираты являются общепризнанным мировым лидером в сфере организации туризма и создании условий для туристов.

"По многим вопросам мы хотели иметь, в том числе, и правильные консультации по созданию туристических хабов, которые есть в Эмиратах, посмотреть вопросы сервиса, обслуживания и управления теми туристическими кластерами, которые мы в Дагестане планируем создать. Это огромный опыт, который мы должны, на мой взгляд, перенимать у тех стран, которые являются перспективными в этом направлении", — добавил Меликов.

Он также отметил, что республика заинтересована в создании и расширении сети учебных заведений по организации сервиса и работе в туристической отрасли.

"Можно работать в области образования, туризма. Я уверен, что Дагестан и весь Северный Кавказ будет интересен эмиратскому туризму. Много проектов мы сможем реализовать в будущем. Это наша первая встреча, но со своей стороны я сделаю все, что от нас зависит", — добавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

По данным пресс-службы главы республики, Дагестан в последние годы становится всё более популярным туристическим направлением. Ежегодно на 20-30% растет въездной туристский поток. Так, в 2021 году турпоток составил свыше 1 млн человек. Растут также инвестиции в инфраструктуру туризма. Для дальнейшего развития отрасли в регионе сформированы 5 туристских кластеров: "Прибрежный кластер", "Горный кластер", "Сулакский каньон", "Кластер активного туризма и рыболовства (Ачикольские озера)" и "Дербент — как центр туризма на Каспийском море".