"Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он пояснил, что руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.

Лебедев был выбран сити-менеджером в декабре 2021 года. Его предшественник — Сергей Бовтуненко — проработал менее трех лет и также уволился после разговора с главой Крыма.

Феодосия — курортный город на юго-востоке Крыма с населением порядка 70 тысяч человек.