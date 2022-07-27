"По состоянию на 27 июля в РФ выявлено 9 027 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 628 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,2%", — сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 36 человек, накануне штаб сообщал о 47 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 6 тыс. 183 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 2 тыс. 844. Впервые с конца апреля суточная заболеваемость превысила 9 тыс. выявленных заболевших за сутки.

"Выздоровели за сутки 5 115 человек, или на 5,7% меньше в сравнении с 26 июля", — добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 554 тыс. 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 272 умерших и 17 млн 953 тыс. 445 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре сообщали, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно.