Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

"Мы обеспечиваем авиасообщение Самары с крупными городами страны — Екатеринбургом, Москвой, Сургутом, Тюменью и Уфой. Планируем открывать новые направления по запросу жителей области, а сейчас вводим международный рейс, который, уверены, будет востребован", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным "Яндекс-расписания", рейс по маршруту Самара-Баку выполняет также авиакомпания "ИрАвиа".

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.