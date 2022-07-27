Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
"Мы обеспечиваем авиасообщение Самары с крупными городами страны — Екатеринбургом, Москвой, Сургутом, Тюменью и Уфой. Планируем открывать новые направления по запросу жителей области, а сейчас вводим международный рейс, который, уверены, будет востребован", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.
По данным "Яндекс-расписания", рейс по маршруту Самара-Баку выполняет также авиакомпания "ИрАвиа".
"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.