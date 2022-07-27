Согласно данным на сайте «Аэрофлота», стоимость билета на первый рейс из московского аэропорта «Шереметьево» начинается от 36,7 тыс. рублей за тариф с ручной кладью и от 38,9 тыс. рублей с багажом на человека.

Согласно расписанию, вылет запланирован в 20:55 вечера 30 октября, время в пути составит чуть больше 9 часов. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300.

Интересно, что вылеты из Петербурга на Пхукет со стыковкой в Москве обойдутся дешевле примерно в два раза: стоимость путешествия начинается от 19,2 тыс. рублей с ручной кладью и от 21,6 тыс. рублей с багажом.