По информации сайта, за последние 24 часа в российской столице зафиксировали 3 тыс. 673 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 2 тыс. 37 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в столице увеличилась примерно на 80%.

Последний раз более 3 тыс. заболевших за сутки в Москве выявляли в конце февраля 2022 года.

В столичные больницы за последние 24 часа попали 269 пациентов с коронавирусом.

Умерли за сутки в Москве 13 человек с COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 44 тыс. 419 инфицированных.

Выздоровели от заболевания и выписались за день 1 тыс. 753 москвича. В общей сложности от коронавируса излечились 2 млн 604 тыс. 50 человек.

Накануне сообщалось о смерти 13 и выздоровлении 1 тыс. 692 жителей города.

Общее число зарегистрированных в Москве на 27 июля случаев COVID-19 составляет 2 млн 807 тыс. 97.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона".

Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.