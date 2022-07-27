Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и приговорил к одному году ограничения свободы, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что подсудимый проводил экскурсионные прогулки по озеру на самостоятельно построенном маломерном судне. В августе прошлого года во время такой прогулки, когда на борту было семь человек, произошел взрыв аккумуляторной батареи.

В результате происшествия трое пассажиров, в том числе 10-летний ребенок, получили ожоги.

По данным следователей, судно не было зарегистрировано в Госинспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС и не имело бортового номера, а у его владельца не было прав на управление моторным судом длиной более 20 метров.