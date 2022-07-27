"В связи со сходом селевых масс и попаданием на железнодорожное полотно опоры скально-обвальной сигнализации в 3:16 мск среды допущен сбой графика в движении поездов", — говорится в сообщении.

Сразу после получения сообщения о произошедшем на место был направлен специализированный подвижной состав, к работам привлекли более 40 железнодорожников.

"В 7:17 мск движение на данном участке было восстановлено", — отмечается в сообщении.

Вследствие непогоды на время до 4 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 808 "Ласточка" Имеретинский курорт — Ростов, № 802 Адлер — Краснодар, № 480 Сухум — Санкт-Петербург, № 531 Киров — Адлер, № 305 Москва — Сухум, № 115 Томск — Адлер, № 451 Ижевск — Адлер, № 309 Воркута — Адлер, № 471 Москва — Адлер, № 269 Чита — Имеретинский курорт, № 359 Калининград — Адлер, № 459 Тамбов — Адлер, № 643 Кисловодск — Адлер, № 463 Челябинск — Адлер, № 642 Ростов-Адлер, № 638 Ростов — Адлер, № 679 Владикавказ — Адлер, № 465 Астрахань — Имеретинский курорт, № 44 Москва — Имеретинский курорт, № 114 Адлер — Санкт-Петербург, № 488 Сухум — Самара, № 234 Адлер — Москва, а также пригородные поезда № 6801 Туапсе — Имеретинский курорт, № 6802 Имеретинский курорт — Туапсе, № 6803 Туапсе — Имеретинский курорт.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что ливень в Сочи спровоцировал подтопление жилых домов и административных зданий.

"В результате выпавших осадков в виде дождя (37 мм) и перелива воды из русла реки Восточный Дагомыс произошло подтопление подвалов в 7 многоквартирных домах и 4 административных зданиях Организована откачка воды также с привлечением сил Сочинского пожарно-спасательного гарнизона", — подчеркивает пресс-служба.

В настоящее время осадки прекратились. Уровень реки нормализовался, находится в русле.

"Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены", — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи 26 и 27 июля ожидаются ливни, грозы, смерчи и сильный ветер.