Ранее сообщалось, что полностью завершить работы планируется до октября текущего года. На первом этапе был реконструирован участок протяженностью 1,25 км.
"Реконструкция аэропорта очень важна. Она значительно улучшит характеристики взлетно-посадочной полосы, аэропорт сможет принимать современные дальнемагистральные и среднемагистральные воздушные суда. Вследствие этого пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, а пассажиропоток возрастет", — сказал заместитель губернатора ЧАО, начальник департамента промышленной политики Виктор Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что ремонт ВПП аэропорта Певека планировалось начать в мае 2020 года. Но из-за эпидемиологической обстановки и закрытия границ подрядчик — сербская компания "Планум" (Planum) — не смог привезти необходимое количество специалистов. В связи с этим было принято решение перенести начало капитального ремонта полосы на 2021 год.
Аэропорт "Певек" имеет ВПП размером 2,5 тыс. метров на 42 метра, принимает самолеты и вертолеты. Площадка аэродрома находится в ограниченных условиях, практически со всех сторон омывается водой, обводнению также подвержена территория между ВПП и перроном.
Ранее Минтранс РФ выделил 3,6 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Певека в рамках проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов".