Выступающая в качестве подрядчика компания "Планум (Кипр) Лимитед" в настоящее время приступила ко второму этапу реконструкции ВПП.

Ранее сообщалось, что полностью завершить работы планируется до октября текущего года. На первом этапе был реконструирован участок протяженностью 1,25 км.

"Реконструкция аэропорта очень важна. Она значительно улучшит характеристики взлетно-посадочной полосы, аэропорт сможет принимать современные дальнемагистральные и среднемагистральные воздушные суда. Вследствие этого пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, а пассажиропоток возрастет", — сказал заместитель губернатора ЧАО, начальник департамента промышленной политики Виктор Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что ремонт ВПП аэропорта Певека планировалось начать в мае 2020 года. Но из-за эпидемиологической обстановки и закрытия границ подрядчик — сербская компания "Планум" (Planum) — не смог привезти необходимое количество специалистов. В связи с этим было принято решение перенести начало капитального ремонта полосы на 2021 год.

Аэропорт "Певек" имеет ВПП размером 2,5 тыс. метров на 42 метра, принимает самолеты и вертолеты. Площадка аэродрома находится в ограниченных условиях, практически со всех сторон омывается водой, обводнению также подвержена территория между ВПП и перроном.

Ранее Минтранс РФ выделил 3,6 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Певека в рамках проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов".