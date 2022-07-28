«Маршрут в этом году прошел экспертную оценку и стал национальным. В рамках программы туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Вологды, посетят архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Семенково», Кирилло-Белозерский монастырь, и музей фресок Дионисия в селе Ферапонтово. Национальный маршрут уже есть среди предложений туроператоров», — говорится в сообщении.

Как отметили в ТИЦ, маршрут «Жемчужины Русского Севера» рассчитан на два дня и подойдет как для самостоятельных, так и для организованных туристов, прибывающих по железной дороге или самолетом.

В первый день путешественники познакомятся с историческим центром Вологды, посетят набережную и кремль, познакомятся с деревянным зодчеством города. Затем туристы отправятся в архитектурно-этнографический музей «Семенково», где узнают про быт, культуру и духовность славян Русского Севера.

В рамках программы путешественники смогут попробовать традиционные вологодские блюда: деревенские «шти», северную выпечку, мясные или рыбные блюда с разварным картофелем сметаной и зеленью и знаменитое вологодское масло.

Второй день маршрута включает посещение Кирилло-Белозерского музея-заповедника с обзорной экскурсией по территории «государевой крепости» Ивана Грозного. Завершается маршрут в Ферапонтовом монастыре, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там можно прогуляться по территории и посетить собор Рождества Богородицы, в котором сохранились фрески русского иконописца Дионисия.

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