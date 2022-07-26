Курс доллара США составил 60,80 руб./$1 в 18:48 мск, что на 2,69 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался до 61,055 руб./$1. Евро стоил 61,7 руб./EUR1, подорожав на 2,485 рубля. Чуть ранее евро рос до 61,9675 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,6 рубля — до 61,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах, обновив двухнедельный минимум в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Кроме того, давление на рубль оказывает общемировое снижение интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы по ставке, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.