"В прошлом году во время встречи с генеральным директором акционерного общества "РЖД" Олегом Валентиновичем Белозёровым договорились о том, что будет продлён маршрут поезда Москва — Старый Оскол до Валуек. Этот маршрут существовал, по-моему, до 2014 года. Я рад сообщить вам, что с 1 августа этот маршрут поезда заработает из Москвы по маршруту Москва — Орел — Курск — Губкин — Старый Оскол — Валуйки. Второго числа — в обратном направлении", — написал он в соцсетях.

По информации пресс-службы областного правительства, на московском направлении с 15 июля запущен поезд Белгород — Калуга — Москва. В составе 8 вагонов: 4 — плацкартных и 4 — купейных. Он курсирует два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Белгорода поезд отправляется в 1:50, прибывает в Калугу в 10:42, далее на Киевский вокзал Москвы — в 13:59. С Киевского вокзала поезд отправляется в 17:30, из Калуги — в 21:15, и прибывает на следующий день в Белгород в 6:40.