"Belavia запускает новые рейсы Минск — Москва (Внуково) — Минск. Сейчас улететь во Внуково и обратно можно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 8 августа рейсы станут ежедневными", — говорится в сообщении".

Как сообщалось, "Белавиа" с 15 июля возобновила прямые рейсы в международный аэропорт "Внуково" в Москве после десятилетнего перерыва. Рейсы выполняются три раза в неделю.

Помимо аэропорта "Внуково", белорусская авиакомпания также выполняет полеты в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево".

Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.