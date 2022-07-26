"Самая последняя из них была обнаружена чуть больше часа назад", — сказал собеседник.

Ученые датировали находку XV веком. Грамота находится на реставрации. Лингвисты изучают ее текст. "Предварительно, в грамоте упоминается о форели. Там же названы два человека — некие Степанида и сторож Семен", — добавил собеседник.

Как сообщалось, первую в мире берестяную грамоту на Неревском раскопе в историческом центре Великого Новгорода 26 июля 1951 года нашла горожанка Нина Акулова. С тех пор в новгородской земле было обнаружено более 1 тыс. 143 "послания из прошлого", датированных XI-XV веками. Согласно оценке академика Валентина Янина, культурный слой в Великом Новгороде может хранить еще примерно 20 тыс. берестяных грамот.

Ежегодно по решению Новгородской областной думы 26 июля в Великом Новгороде отмечается День бересты. Основные мероприятия обычно проходят у памятника, установленного на месте находки первой грамоты в 2019 году.

В центр композиции известный местный скульптор Сергей Гаев поместил средневекового мальчика Онфима. Онфим прославился как автор нескольких берестяных грамот, найденных учеными в новгородской земле.