"Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд", — написал мэр во вторник в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что это необходимо для защиты трассы от дополнительного трафика транзитных легковых автомобилей и возможность жителям региона сократить время в пути. Планируется, что транзитный поток будет идти по ЦКАД.

"Строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — планируем завершить осенью этого года. Южный участок Диаметра — Юго-Восточная хорда — будет введен в 2023-м", — добавил Собянин.

Как уточняет пресс-служба московской мэрии, на МСД введут полный запрет на проезд грузовиков, за исключением грузовых автомобилей, имеющих пропуск.

До 1 октября 2022 года от москвичей и экспертов будут собирать идеи, как защитить город от транзитных машин, чтобы по итогам выработать предложения и финальный подход по размеру платы.

На МСД не будет пунктов оплаты со шлагбаумами, взимание платы будет происходить путем автоматизированного считывания номеров транспортных средств. Для оплаты проезда необходимо будет использовать мобильные приложения "Парковки России" и "Московский транспорт", добавили в пресс-службе.

В начале 2022 года Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под рабочим названием "Московский скоростной диаметр".