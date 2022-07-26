"В городском округе Коломна готовятся отпраздновать любимый праздник большей части жителей — День Военно-морского флота. Местом, где развернутся масштабные гуляния, по традиции станет набережная Дмитрия Донского. (...) Торжественное открытие праздника состоится в 11 часов", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что у главной сцены пройдет парад военных подразделений и военного оркестра. На набережной будут работать творческие и спортивные площадки, организуют мастер-классы.

Также гостей праздника ждет театрализованный пролог "Петр I в Коломне", в акватории Оки состоится парад судов от "Порта Коломны". На пляже пройдет военно-историческая реконструкция с участием клубов из России и Белоруссии.

В Колычево в День военно-морского флота состоится концерт с участием российских артистов, деятелей культуры и спорта в поддержку специальной военной операции.