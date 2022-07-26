"Согласно результатам мониторинга. водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

В ведомстве отметили, что на 26 июня было отобрано 576 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Управление Роспотребнадзора с мая мониторит качество воды на 24 пляжах, расположенных в черте города. Проверяют на реке Ижора пляжи Взрослый и Детский (Колпинский район), пляж Ольгинского водоема, Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район), озеро Безымянное (Красносельский район), Колонистский пруд (Пушкинский район), на озере Разлив пляжи "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый", на Финском заливе пляжи "Кронштадтский" (Кронштадтский район), "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Дюны", "Белые ночи", "Сестрорецкий" (Курортный район), "Морские Дубки" (Приморский район).

Ведомство обращает внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

В прошлый вторник, 19 июля, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что только на двух пляжах в черте города вода соответствовала гигиеническим нормам — в Верхнем Суздальском озере (Выборгский район) и озере Безымянное (Красносельский район).

В конце июня управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщило, что из 41 проверенного пляжа купаться можно только на 11: на озере Павловское (Бокситогорск), на озерах Донцо и Луга в Волосовском районе, на озерах Лемболовское и Медное во Всеволожском районе, на реке Луга (Кингисепп), на Финском заливе у деревни Выбье, у Большой Ижоры, у форта Красная горка, на озере Светлое (Будогощь), на реке Шингарка у деревни Низино в Ломоносовском районе, на озерах Омчино и Толони (Луга), на реке Вуокса (Приозерск), на озерах Отрадное и Раздолинское в Приозерском районе, на реке Плюсса (Сланцы), на реке Тихвинка (первый микрорайон Тихвина), на озерах Царицыно в Тихвинском районе и Нестеровское в Тосненском районе.