По ее сведениям, программа Ростуризма осуществляется на условиях софинансирования региона, на ее реализацию направлено около 65 млн рублей, из них 45 млн рублей — средства федерального бюджета.

"Программа начала свою работу 18 июля, прием заявок через портал Госулуг будет продолжен до 18 августа. Задача организовать отдых для 8 тыс. 879 ребят. Уже подано около 3 тыс. 700 заявок, что демонстрирует востребованность проекта. В случае продления этого проекта на федеральном уровне, регион вновь подаст заявку", — сказала министр.

По ее словам, маршрутная база уже сформирована, дети будут путешествовать по Челябинской области на автобусах и электропоездах.

"Дети из Челябинска и Копейска смогут посмотреть Миасс и Златоуст, посмотреть наши горы, посетить оружейные фабрики. Дети из южных районов смогут посетить Магнитогорский металлургический комбинат. Для нас, как для промышленного региона, очень важна популяризация труда, открытость наших предприятий. Всего сорок предприятий участвуют в программах промышленного туризма", — сказала министр.

Она уточнила, что в организации детских туров будут участвовать восемь туроператоров.

В свою очередь замминистра образования области Елена Сидорчук уточнила, что воспользоваться социальным сертификатом на бесплатный тур смогут школьники 5-9 классов.

"У нас в этом возрасте около 200 тыс. школьников. Мы определились с двумя категориями, которые станут участниками проекта в этом году. Это дети сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также одаренные дети — ребята, которые достигли высоких результатов в творческих, спортивных и учебных конкурсах", — пояснила Сидорчук.

Он добавила, что первые поездки состоятся в начале августа, и программа будет действовать до конца октября. Длительность тура составляет не менее суток, сертификат предусматривает оплату трансфера, пятиразовое питание, проживание в отеле и экскурсии.

Всего в пилотном проекте участвует 18 регионов России.