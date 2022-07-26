При этом 58,4% доходов в первом полугодии 2022 года были получены за счет сдачи номеров, 28,5% — от услуг общепита, 3,2% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,9% — от других услуг.

В целом, в январе-июне туристы в Азербайджане совершили 1 млн 27 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 47,8%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 55,1%. В Габале и Губе — 6,8%, Гусаре и Шабране — 5,5%, в Губе — 8%, в Шабране — 6,1%, в Ленкорани — 3,3%, в Нафталане — 3%, в Нахчыванской автономной республике — 2,2%, в Хачмазе — 1,3%, в Шемахе — 1,1%, в Шуше — 0,9%, в других городах и районах — 8,5%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составил 523,5 тыс. (рост на 6,9%), что составляет 51% от общего числа ночевок.

Согласно статистике, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 503,5 тыс., что составляет 49% от общего количества ночевок.

Из общего числа иностранных туристов 14,2% составляли граждане Саудовской Аравии — 11,9%, ОАЭ — 11,5%, Турции — 11,5%, РФ — 10,7%, Великобритании — 4,4%, Кувейта — 3,9%, Израиля — 2,6 %, Индии — 3,5%, США — 3%, Пакистана — 1,9%, Казахстана — 1,9%, Германии — 1,7%, Грузии — 1,4%, Италии — 1,5%, Катара — 1,4%, Ирана — 1,2%, Узбекистана — 0,9%, Нидерландов — 0,8%, Украины — 0,7%, Франции — 0,6%, других стран — 21,8%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 79,9% ночевок в Баку, в Габале — 6,2%, в Гусарах — 4,5%, В Губе -3,1%, в Нафталане — 2,3%, в Шабране — 1,1%, в Нахчыванской автономной республике — 0.7%, в других городах и регионах — 2,2%.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 112,4% против 9% годом ранее, в том числе по Шабрану — 90%, Нафталану — 27%, Бейлагану — 26,7%, Губе — 26,5%, Агджабеди — 19,6%, Баку — 18,6%, Ленкорани — 17,6%, Сабирабаду — 17,2%, Шуше- 17,1%, Гусарам — 16,4%, Габале — 16,4%, Гейчай — 12,8%.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2021 году составили 209,2 млн манатов ($123 млн), что на 79,1% выше показателя 2020 года.