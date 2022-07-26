"Московский зоопарк — одно из самых любимых мест для москвичей и гостей столицы — продолжает развиваться. Этап за этапом мы его реновируем. Сегодня новый этап развития зоопарка — построено несколько замечательных объектов", — сказал Собянин.

Он пояснил, что завершено строительство дополнительной входной группы со стороны метро "Баррикадная", нового путепровода между старой и новой частями зоопарка, а также павильона для ластоногих — тюленей и моржей.

Павильон представляет собой открытые бассейны с морской водой глубиной от трех до восьми метров. Наблюдать за животными можно будет как сверху, так и изнутри павильона, который установлен внутри бассейнов. Температура воды в бассейнах регулируется, там также созданы искусственные волны.

Павильон также является центром реабилитации ластоногих.

Собянин выразил надежду, что благодаря новым объектам Московский зоопарк побьет "допандемийный" рекорд посещаемости.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что комплексная реконструкция павильона началась в январе 2020 года. В ее результате площадь этого пространства выросла более чем втрое — до 6 тыс. кв.м.

Павильон рассчитан на содержание 36 животных. Сейчас там живут: морской заяц, моржи, сивучи, морские котики.