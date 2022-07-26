"Об оттоке отдыхающих речи нет, как нет и массовых отказов от бронирований", — написала она в своем официальном телеграм-аккаунте во вторник.

По словам чиновницы, в результате стихии пострадали некоторые туристы, приехавшие в Сочи на машинах.

"В соцсетях немало видеороликов, в которых рассказывается о том, насколько пострадали машины гостей, находящихся в Сочи на отдыхе. Но туристы продолжают приезжать в Сочи на отдых", — резюмировала Петухова.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 22 по 24 июля прошли обильные дожди, затопившие автодороги, придомовые территории и подъезды многоквартирных и частных домов. В результате погибла женщина. Сотрудники МЧС спасли более 50 человек. Кроме того, повреждены 122 автомобиля.

Между тем, 26 и 27 июля синоптики вновь прогнозируют в Сочи ливни, грозы, смерчи и сильный ветер.