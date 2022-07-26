Мастера придумали более полусотни начинок для главного лакомства фестиваля. Помимо традиционных вареников с ягодами, картофелем, творогом, гостям предлагали попробовать вареники из креветок и редьки, шкварок, паслена, крыжовника и многие другие.

Всего на празднике, прошедшем 23 июля, съели почти тонну вареников.

Самая большая порция фирменного угощения, приготовленная в полевой кухне фестиваля, достигла 50 килограммов.

"Самый крупный, пятикилограммовый вареник размером с поднос (80 сантиметров шириной), получился у семьи Голенко из села Дубровино Романовского района. А вареник, "выкованный" мастером из поселка Комсомольского Павловского района, увезли с фестиваля на Камчатку", — говорится в сообщении.

В конкурсе вареников от муниципалитетов лучшими назвали вареники вишневые гуселетовские. Кроме того, были определены победители конкурса головных уборов, а также на лучшую вареничную композицию.

В тематических песенно-частушечных соревнованиях участвовали коллективы из Славгорода, Родинского и Романовского районов. На фестивальную сцену также выходили вокалисты, музыканты и танцоры из Барнаула и Кемерово, Новичихинского, Мамонтовского и Павловского районов.

Ранее министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщала журналистам, что повлиять на проведение фестиваля могла бы только эпидемическая ситуация, но никак не политика. Она отметила, что Алтайский край является многонациональным регионом.

"Напомню, что ничего не изменилось в том тезисе, что Алтайский край — многонациональный регион, а украинская культура является составной частью многонациональной культуры России", — сказала Безрукова.