"26 июля состоялось открытие Музея-квартиры величайшей балерины современности, народной артистки СССР Майи Плисецкой. Квартира передана в дар Театральному музею им. А.А. Бахрушина вдовцом балерины, крупнейшим композитором второй половины ХХ века, народным артистом СССР Родионом Щедриным и станет 12-м филиалом Бахрушинского музея", — сообщили в пресс-службе министерства во вторник.

В музее собрано более тысячи уникальных предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой.

"Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу за этот бесценный дар. Мы с особой благодарностью и признанием отнесемся к доверенному нам архиву. Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров", — отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

При подготовке экспозиции, сотрудники музея изучили почти 10 тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой, которые пополнили фондовую коллекцию. Так, хранители обнаружили в гардеробе, в сундуке, авторскую литографию Марка Шагала с его подписью. Особо ценными предметами музея-квартиры стали работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина, Владимира Шахмейстера и других художников.

Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Окончив Московское хореографическое училище в 1943 году, Плисецкая была принята в труппу Большого театра. С 1960 года народная артистка СССР становится примой балета Большого театра. Одни из наиболее известных партий балерины: Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Аврора в "Спящей красавице", Раймонда в одноимённом балете Глазунова, Хозяйка медной горы в "Каменном цветке" Прокофьева и Кармен в "Кармен-сиюте". Плисецкая удостоена множества наград и премий, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Балерина скончалась в Германии 2 мая 2015 года от обширного инфаркта.