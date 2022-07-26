"Самые популярные события в туристической жизни области — это гастрономические мероприятия, посещение исторических мест, святынь региона, экологический и агротуризм", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Фестиваль откроется в Приморском парке, где в течение дня пройдут развлекательные и музыкальные программы.

На гастрономической площадке "Весьегонское застолье" гостей ждет дегустация клюквенного морса и пельменей из розового теста с начинкой из лосятины и клюквы. Также здесь проведут мастер-класс по фигурной лепке пельменей и конкурс на лучшее блюдо национальной кухни.

На фестивале будут работать фотозона "Весьегонск", аттракционы и батуты, ярмарка ремесел с декоративными изделиями. Гостей также ждет концерт артистов Весьегонского центрального Дома культуры.

В рамках праздника состоится приключенческий семейный квест "Клюквенная потеха". Его участников ждут интеллектуальные и музыкальные конкурсы, подвижные игры и задания на ловкость, смекалку и эрудицию.

Кроме того, на городском пляже пройдет межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. В нем поучаствуют команды из Весьегонска, Устюжны, Сандово, Красного Холма и Молоково. На стадионе также пройдет турнир по мини-футболу среди детских спортивных школ.

Краеведческий музей проведет сборную экскурсию по постоянной экспозиции. После нее детям проведут занятие "Рисуем с натуры" — ребят научат рисовать символы города.

Центральная библиотека приглашает всех желающих на фотовыставку "Весьегония глазами москвича" Никиты Кривцова и на краеведческие чтения "Память в сердце сохраним".

Вечером в Приморском парке выступят музыкальные группы Твери, Бежецка, Санкт-Петербурга.

В завершении праздника гостей ждет фейерверк.