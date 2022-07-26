"В первом квартале этого года Петербургу впервые с начала пандемии удалось заместить часть иностранных туристов внутренними", — отмечается в сообщении чиновника в телеграм-канале.

По его данным, больше всего гостей — почти 40% — приезжает в северную столицу из Москвы и Подмосковья, 16% — туристы из регионов СЗФО, 15% — из Приволжья. Также среди лидеров по количеству поездок в Петербург — жители Краснодарского края.

Всего с начала этого года город на Неве посетили около 3,8 млн туристов, сообщил Пиотровский.