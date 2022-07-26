Как говорится в сообщении Lufthansa, всего будет отменено 678 рейсов во Франкфурте и 345 рейсов в Мюнхене.

В результате около 92 тыс. человек не попадут на свои рейсы во Франкфурте и 42 тыс. человек в Мюнхене. Компания отметила, что свяжется с пассажирами и перебронирует для них места на других свободных рейсах, но добавила, что возможности для этого очень ограничены.

Кроме того, Lufthansa считает, что забастовка может привести к отмене нескольких рейсов в четверг и пятницу.

Днем ранее Verdi, профсоюз наземного персонала, объединяющий около 20 тыс. работников, сообщил, что планирует провести забастовку в среду. Руководство Lufthansa и представители Verdi не могут достичь соглашения об увеличении заработной платы для сотрудников аэропортов. В частности, профсоюз настаивает на повышении зарплат на 9,5% в качестве компенсации инфляции. Следующий раунд переговоров запланирован на 3-4 августа.