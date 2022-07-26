"Ориентировочно в 19:30 самолет Pars Air, следующий рейсом Решт — Астрахань, совершит посадку в международном аэропорту Астрахань им. Кустодиева. Планируется, что рейс будет выполняться по этому маршруту один раз в неделю", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что из Решта — административного центра северной иранской провинции Гилян — пассажиры смогут далее следовать самолетами иранских авиакомпаний в международный аэропорт "Мехрабад" Тегерана.

Согласно сайту Pars Air, это частная авиакомпания, основанная в 2014 году. Она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Имеет в своем авиапарке три Bombardier CRJ200 канадского производства, принадлежащих самой компании.