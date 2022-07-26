"Летом завершилась работа по возвращению музейных предметов с зарубежных выставок на территорию РФ, возвращённые экспонаты представлены российской публике в составе выставок "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и "Рождение современного искусства. Выбор Сергея Щукина" в Государственном Эрмитаже", — сказала Любимова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что выставки пользуются большим успехом у посетителей.

Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с "Интерфаксом" также сообщал, что в Россию из недружественных стран возвращены все экспонаты, находящиеся в государственном музейном фонде РФ, за рубежом остались только работы из частных коллекций, вопрос с их возвращением решается.

Ранее в Минкультуры РФ сообщали, что с момента начала специальной военной операции в Россию возвращены порядка 1500 экспонатов с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Омане, Сербии, Франции, Чехии, Японии.