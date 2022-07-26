"Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию — вполне объяснимую и прогнозируемую", — сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал предложение некоторых политических партий Финляндии перестать выдавать туристические визы россиянам.

При этом исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила в понедельник, что страна не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам РФ из-за проведения спецоперации на Украине.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.