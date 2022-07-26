"За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 2,04% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 21,56%, к линиям BA.4/BA.5 — 75,39% к геноварианту "Дельта" — 0,85%. 0,16% сиквенсов отнесено к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон"", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По итогам недели, как уточнили в Роспотребнадзоре, в России зарегистрировано 43 тыс. 985 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тыс. населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 17 регионах.