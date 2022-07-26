"IX ежегодный исторический праздник "Довмонт Псковский" возвращается в новом формате. Для его проведения в этом году задействуют всю территорию Крома, включая Довмонтов город, а сам праздник пройдет до позднего вечера", — отмечается в сообщении.

Фестиваль объединит клубы из Пскова ("Чертог Раса", "Усадьба"), Санкт-Петербурга ("Ланкастерс") и Великого Новгорода, которые в течение всего дня будут воссоздавать быт, ремесло, развлечения и боевые поединки Средневековья.

Псковичи и гости города смогут погрузиться в средневековую атмосферу, их ожидают средневековые игры, исторические мастер-классы по изготовлению кольчуги, историческому фехтованию, кожевенному мастерству, средневековой кухне, вязанию, ткачеству и древнерусской письменности. В течение всего фестиваля будет действовать ярмарка ремесел.

"Вечером гостей фестиваля ждет средневековый показ мод и, конечно, кульминационная часть фестиваля — зрелищный рыцарский поединок в борьбе за главный приз — хрустальный меч князя Довмонта, изготовленный специально для праздника на заводе города Гусь Хрустальный", — сообщили в музее.

Затем состоится концерт средневековой музыки от группы "Triquetrum".

Организаторами фестиваля выступят Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.

Ранее исторический праздник "Довмонт Псковский" проходил на набережной реки Псковы.

Довмонт, или Домант (ум. 20 мая 1299), в крещении Тимофей — псковский князь, происходивший из князей Великого княжества Литовского, правивший в Пскове с 1266 по 1299 год. Довмонт вошел в историю как талантливый полководец. Неоднократно разбивал литовцев и немцев, в том числе в Раковорской битве. При Довмонте Псковская земля фактически перестала зависеть от Новгородской республики. Довмонт причислен Русской православной церковью к лику святых.