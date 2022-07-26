"28 июля — торжественное открытие, со следующего дня мы готовы принимать туристов, как приезжающих на туристических автобусах, так и в частном порядке. Взрослый билет стоит 500 рублей, детский — 350", — сообщил директор научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" (структурное подразделение Крымского федерального университета (КФУ) им.В.И.Вернадского) Сергей Грещенко на пресс-конференции в Симферополе во вторник.

Между тем, изучение пещеры продолжится. "Пещера — это "район", а мы открыли только одну "улицу" для туристов. Во всех остальных "улочках" где-то работают палеонтологи, где-то — в планах разработка маршрута, где будут осваиваться навыки спелеологов: в касках, костюмах ползти по узким коридорам и отыскивать "сокровища", — отметил в свою очередь ректор КФУ Андрей Фалалеев.

При этом президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин сообщил, что ученые исследовали около 2 тыс. м. пещеры, из них туристам доступно только около 500 метров.

"Исследовано около 2 тыс. метров, теоретически этот "огромный город" может протянуться на несколько десятков километров. Экскурсионная часть — 485 метров. Туристические группы будем разбивать на 20 человек. Пока мы работаем с экскурсоводами, есть идея создания аудиогида", — сказал он.

"Таврида" — единственная пещера на полуострове, которая оборудована для людей с ограниченными физическими возможностями.

Палеонтологи сейчас работают над раскопкой природного входа в пещеру и надеются найти останки древнего человека. "У них есть очень большие надежды, найдя природный вход, обнаружить останки древнего человека. Если это произойдет, это будет фурор", — отметил Грещенко.

Температура в пещере составляет +13°C — это самая теплая пещера в Крыму.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, обнаружено в пещере, найденной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе летом 2018 года. Среди них — кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, останки мелких животных (грызунов, земноводных) и птиц. Разрозненные кости находились в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала 1 км.

В 2020 году спелеологи нашли 400-500 метров новых ходов.

Четырехполосная магистраль "Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя на юго-западе.