На внутренних линиях показатель упал на 17%, до 8 млн человек, на международных — на 58%, до 653 тыс. пассажиров.

За первое полугодие пассажиропоток группы уменьшился на 7%, до 17,2 млн пассажиров, в том числе на внутренних маршрутах — на 8,5%, до 14,7 млн человек, на международных — на 0,2%, до 2,5 млн.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла за 6 месяцев более 7,9 млн человек (-5% г/г), "Победа" — 5,6 млн (-13%), "Россия" — 3,7 млн (-3%).

Пассажиропоток всех российских авиакомпаний в I полугодии снизился на 9% из-за ограничений полетов на юге страны, сообщал ранее глава Минтранса Виталий Савельев.

В последний раз "Аэрофлот" раскрывал операционные результаты за март 2022 года: тогда пассажиропоток группы на фоне введенных против РФ санкций упал на 20% г/г, до 2,2 млн человек.