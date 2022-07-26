"Крым также вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей. Было выделено 300 млн рублей. Земля, где появятся новые места размещения, уже определена. Уверен, они будут пользоваться большой популярностью", – сказал он во время встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.

Как отметил Чернышенко, за первое полугодие налоговые поступления в бюджет от туротрасли в Крыму выше, чем были в прошлом году.

"Республика активно пользуется всеми мерами поддержки, которые есть для отрасли туризма. Это туристический кешбэк, стимулирование бизнеса и доступные кредиты", — пояснил вице-премьер.

В свою очередь, Аксенов добавил, что сейчас в Крыму проводится работа по формированию предложений, касающихся мер поддержки турбизнеса. Среди них – ряд компенсаций предприятиям, сохранившим штатную численность трудового коллектива. Кроме того, легализация гостевых домов и других частных средств размещения позволит их владельцам также претендовать на помощь государства.

Ранее сообщалось, что на выделенные 300 млн рублей в Крыму планируется построить четыре быстровозводимых гостиницы. Также 150 млн рублей на создание аналогичных объектов размещения получил Севастополь.

Правительство РФ выделило 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры и строительство быстровозводимых отелей, при этом часть средств инвестирует частный бизнес. Предполагается, что быстровозводимые отели смогут вместить не менее 2,5 тысяч номеров.