Как сообщает пресс-служба "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики", во Владивостоке в понедельник состоялся "круглый стол" на тему "Авиатранспортная доступность Дальнего Востока: состояние и перспективы развития".

"Перед нами стоит амбициозная задача по перевозке (в ДФО — ИФ) 250 тыс. человек по 36 социально значимым маршрутам. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на конец года и уверены, что выполним задачу. Но отмечу и ключевые проблемы. Первая — это нехватка воздушных судов. Нам не хватает региональных самолетов. Вторая проблема — инфраструктурные ограничения, связанные со слотами аэропортов. И третья — разница в стандартах наших авиакомпаний", — приводятся в сообщении слова Сухоребрика.

По его словам, за первое полугодие 2022 года Дальневосточная авиакомпания перевезла 147 тыс. пассажиров.

Между тем, заместитель директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России Михаил Пересадин отметил, что "Аврора" до 2026 года должна получить 45 воздушных судов различных классов.

"Это самолеты Ил-114, Ил-410, легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", новый Superjet с импортозамещением всех основных агрегатов и систем. Затем к ним добавится новый турбовинтовой региональный самолёт на 44 места ТВРС-44 "Ладога". Все необходимые распоряжения получены, механизм финансирования определен", — приводит слова Пересадина пресс-служба.

Директор по маркетингу и продажам ПАО "Иркут" Кирилл Будаев заявил, что компания готова обеспечить дальневосточных авиаперевозчиков воздушными судами Superjet и Ил-114, серийное производство которых начнется с 2023 года, а также осуществлять техническую поддержку самолетов.

"Нам предстоит решить вопросы организации складов в базовых аэропортах, логистики, инженерной поддержки, поставки запчастей и обучения пилотов. Готовим план по пилотной эксплуатации новых типов воздушных судов, который обеспечит их мягкий ввод в работу и эффективную раскатку", — приводит пресс-служба слова Будаева.

Сейчас парк "Авроры" состоит только из иностранных воздушных судов — европейских A319 и канадских Bombardier.