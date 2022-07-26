"Будет около 20 (приглашенных — ИФ) мастеров, а также местные (из Байкальска — ИФ). Это люди, которые работают в самых разных техниках. Будут, к примеру, наши ребята, которые представят оригинальный парфюм, украшения на тему деревянного зодчества Иркутска", — сказала она.

В свою очередь дизайнер творческого объединения "ЛеНо" Елена Орлова сообщила о создании линейки парфюма "Байкальская клубника" (Байкальск известен как город, где выращивают клубнику — ИФ).

"Мы решили создать линейку, посвященную отдыху на Байкале. Это ароматы "Туман", "Трын-Трава", "Пиономания", которые ассоциируются с озером. Нам важно было отразить свежесть Байкала и сочность клубники", — сказала Орлова.

Творогова уточнила, что ярмарка проводится в конце июля, так как сезон клубники (в Байкальске ее называют "викторией") фактически заканчивается, а значит, жители города сами смогут принять в ней участие или, как минимум, прийти на нее.

"Клубника в свое время стала не только отдушиной для жителей Байкальска, но и средством преодоления кризиса, когда в 2013 году Байкальский ЦБК закрылся. По сути, моногород создал замену закрывшемуся комбинату", — добавила руководитель благотворительного фонда.